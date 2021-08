Covid. Dati anche oggi stabili al San Pio di Benevento Il bollettino dell'azienda ospedaliera

Nessuna dimissione e fortunatamente nessun nuovo ricovero nel Sannio. Dati ancora una volta stabili al San Pio di Benevento. Anche oggi, domenica 15 agosto, il bollettino comunicato dall'azienda ospedaliera San Pio di Benevento fa registrare cinque pazienti in degenza al paglione Santa Teresa (l'area che com'è noto è stata dedicato all'emergenza coronavirus). Situazione invariata anche nei reparti con due pazienti in degenza in pneumologia sub-intensiva e tre a malattie infettive.

In particolare, dei cinque cittadini risultati positivi al covid e che hanno dovuto far ricorso alle cure ospedaliere sono quattro i sanniti ed un solo paziente residente in altra provincia.

Complessivamente dei 1111 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'Area Covid dedicata, 854 sono residenti nella provincia di Benevento.