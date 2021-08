Benevento conquista i turisti: "Veramente bella" Il commento dei turisti presenti nel centro storico

“E' un gioiellino”. E ancora: “Molto bella, siamo stati in Salento e tornando a Milano abbiamo deciso di fermarci qui, ed abbiamo fatto bene”. Sono i commenti dei turisti presenti questa mattina lungo il centralissimo corso Garibaldi di Benevento. Poco affollato, come prevedibile, ma non è stato difficile incontrare visitatori provenienti da altre regioni che avevano scelto il Sannio come meta oppure come tappa di passaggio.

Qualunque sia stata la motivazione che li abbia spinti a trascorre il 15 agosto nel capoluogo sannita la risposta è stata quasi sempre la stessa: “Bella città, abbiamo visto l'Arco di Traiano, le chiese ed ora andiamo al Teatro Romano”, ha commentato un turista proveniente dalla Toscana.

I dati però per i pochi esercenti che hanno deciso si restare aperti appaiano ancora molto lontani dall'era pre-covid: “Ancora poche persone rispetto a due anni fa”.

Ma com'è noto tanti anche quest'anno hanno deciso di trascorre il Ferragosto negli agriturismi sanniti, da giorni ormai sold out. E la campagna conquista anche chi questa mattina passeggiava nel centro storico: “Gli uliveti, i vigneti, veramente belli”.