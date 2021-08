Covid, al San Pio restano cinque i ricoverati Si tratta di quattro sanniti e una persona proveniente da fuori provincia

Sono sempre cinque i pazienti affetti dall'infezione da coronavirus ricoverati all'ospedale San Pio di Benevento. Anche oggi il bollettino dell'emergenza da covid 19, del nososcomio sannita, non comunica alcuna variazione: nessuna dimissione e nessun nuovo ricovero. Dati ancora una volta stabili al paglione Santa Teresa della Croce. Due i pazienti ancora in degenza nel reparto di pneumologia sub-intensiva e tre in quello di malattie infettive, quattro i sanniti ed un solo paziente residente in altra provincia.