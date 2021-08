Referendum Eutanasia, Maio: Benevento maglia nera per firme raccolte La volontaria dell’Associazione Luca Coscioni: invito a firmare

"Come volontaria dell’Associazione Luca Coscioni, vi informo che presso l’Ufficio Elettorale del comune di

Benevento, è possibile firmare per il Referendum “Eutanasia legale” ". Così Rita Maio che prosegue "Ammalarsi fa parte della vita. Come guarire, morire, nascere, invecchiare, amare. Le buone leggi servono alla vita: per impedire che siano altri a decidere per noi. Sono più di 500 mila le persone che hanno aderito alla raccolta-firme per chiedere il referendum sulla legalizzazione dell’eutanasia. L’obiettivo è di raccogliere 750 mila firme, in modo da mettere in sicurezza il risultato.

Benevento rispetto al dato regionale, risulta essere maglia nera con solo 214 firme raccolte, Avellino 1.021,

Caserta 1.367 e Napoli 14.076. Invito, quindi, i miei concittadini a firmare, per difendere la dignità della vita e della morte".