Premio Marzani, lunedì la presentazione Il riconoscimento giornalistico e internazionale è alla sua XIV edizione

Lunedì, 23 agosto, alle ore 11, presso la sede dell’Associazione Campania Europa Mediterraneo, in Piazza C. Bocchini di San Giorgio del Sannio, si terrà la conferenza stampa di presentazione della XIV edizione del Premio Internazionale giornalistico e letterario Marzani 2021.

Il Premio, nato nel 2008 con il patrocinio morale di prestigiose istituzioni come la Presidenza della Camera dei Deputati, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione, della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, dell’Ordine dei Giornalisti della Campania, della Regione Campania, della Provincia di Benevento, della Università degli Studi del Sannio, del Comune di San Giorgio del Sannio, intende riconoscere

l’impegno di personalità che si sono distinte per professionalità e indipendenza nel campo dell’informazione e che hanno vivacizzato il dibattito intorno alle problematiche sociali, politiche e culturali del territorio campano, del più ampio contesto europeo, con uno sguardo particolare al bacino mediterraneo.

Tale riconoscimento viene assegnato ogni anno da un Comitato Scientifico e dei Saggi costituito da qualificati esponenti del giornalismo, del mondo accademico, del mondo artistico e della letteratura: i temi posti al centro di questa XIV edizione sono la costruzione di una politica di pace, di stabilità e di sviluppo nell’area del Mediterraneo con un ruolo più forte della politica estera dell’Unione Europea. L’evento, come negli anni precedenti, ospiterà personalità del mondo giornalistico, delle Istituzioni, della politica e della diplomazia.

Interverranno Enzo Parziale, Presidente dell’Associazione Campania Europa Mediterraneo Mario Pepe, Sindaco di San Giorgio del Sannio Teresa Simeone, giornalista, socia di Campania Europa Mediterraneo.