Via Galanti, ordinanza per il risanamento dell'area Per rimuovere il materiale di risulta e i residui dell'incendio della settimana scorsa

Risanare l'area adiacente il fabbricato di via Galanti, e in particolare provvedere alla rimozione e allo smaltimento del materiale di risulta e dei residui scaturiti dall'incendio che ha interessato la zona lo scorso 12 agosto.

E' quanto il sindaco Clemente Mastella intima alla ditta Conca Srl con un'ordinanza emanata oggi per la messa in sicurezza e lo smaltimento dei rifiuti del cantiere Conca in via Galanti.

Come si ricorderà, infatti, la zona è stata interessata, la scorsa settimana, da un incendio scaturito proprio nell'area circostante il cantiere della Conca su cui sono intervenuti i Vigili del fuoco per domare le fiamme e mettere in sicurezza l'area.

Una situazione sulla quale il comune ha ritenuto necessario effettuare un intervento di messa in sicurezza. L'ordinanza emanata dal sindaco precisa che se il risanamento dell'area non sarà effettuato entro il termine di sette giorni l'amministrazione procederà con i legittimi provvedimenti di competenza, compresa l'esecuzione d'ufficio.