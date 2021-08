Covid. Altri due ricoveri al San Pio di Benevento Il bollettino dell’azienda ospedaliera

Aumenta di nuovo il dato dei ricoveri nell’area Covid del San Pio di Benevento. Nelle ultime ventiquattro ore infatti si registrano due nuovi ricoveri nei reparti dedicati all’emergenza coronavirus.

E dunque passa da cinque a sette il dato dei pazienti in degenza nel nosocomio sannita, di cui due ricoverati in pneumologia sub intensiva e cinque nel reparto di malattie infettive. Si tratta di sei cittadini sanniti e solo residente in altra provincia ma ricoverato a Benevento.