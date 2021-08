Crisi covid, Mastella: "Comune in campo per famiglie in difficoltà" “Nessuno è stato lasciato solo durante l’emergenza”

“In questi giorni e fino al 28 agosto sono in corso gli avvisi pubblici per il sostegno alle famiglie in difficoltà per accedere a voucher alimentari, bonus per i canoni di locazione per il periodo gennaio-giugno 2021 e bonus utenze domestiche per il periodo gennaio-giugno 2021, reperibili sul sito del Comune di Benevento. Sono le ultime misure di sostegno alle persone e alle famiglie in difficoltà messe in campo in seguito all'emergenza Covid”. Così il sindaco Clemente Mastella che in una nota aggiunge: “La pandemia ha piegato molti cittadini e ha creato nuove sacche di povertà e solitudini. Abbiamo provato in quest'ultimo anno e mezzo a fare la nostra parte con un Piano di interventi di supporto e sostegno che si è concretizzato in 5mila saturimetri e 25mila mascherine distribuiti gratuitamente, quattro campagne di screening gratuito per un totale di circa 15mila test tra sierologici e tamponi, più di 10mila famiglie in difficoltà raggiunte anche attraverso la distribuzione di generi alimentari e di prima necessità, sostegno agli anziani per l’adesione alla campagna vaccinale. Inoltre per contrastare il fenomeno della povertà più acuta abbiamo incrementato i posti letto a disposizione dei senza fissa dimora e di chiunque versi in condizione di estrema difficoltà aggiungendone ben 25. Un comune immediatamente in campo, dalla parte dei più deboli. Nessuno è stato lasciato solo durante l’emergenza Covid. Abbiamo messo in campo da subito misure straordinarie che hanno consentito la tenuta sociale della nostra comunità e rispetto alle quali avrei voluto trovare massima condivisione e più ampia partecipazione possibile anche in Consiglio comunale. Invece spesso abbiamo dovuto fare i conti con chi le osteggiava o addirittura dileggiava. Una compagnia di giro di odiatori seriali che sembrava tifare contro la Città. Su tanti provvedimenti, dalla chiusura scuole per ragioni di sicurezza, agli screening gratuiti, alle forme di sostegno economico è stata imbastita per mesi una campagna denigratoria da parte di chi avrebbe dovuto avanzare proposte o soluzioni. Invece nessun contributo è venuto. Ma noi siamo andati avanti senza lasciarci distrarre da questioni e dinamiche che nulla hanno a che fare con la vita delle persone, avendo a cuore il destino di tanti. Il nostro impegno al fianco delle categorie sociali più vulnerabili continua, come dimostrano le misure messe a bando in questi giorni. La pandemia non è ancora alle nostre spalle – conclude il primo cittadino - c'è un'emergenza sanitaria e sociale ancora in corso rispetto alla quale va tenuta alta l'attenzione. Non abbiamo tempo da perdere con la politica balneare di chi pensa ad alleanze mai decollate e nulla ha da proporre alla città”.