Covid e vaccini, il direttore Asl a confronto con il Prefetto Volpe: "Superata quota 73 per cento con seconda dose, bene adesione dei giovani"

“Superata quota 73 per cento di persone vaccinate con la seconda dose”. Il dato annunciato dal direttore dell'Asl di Benevento, Gennaro Volpe, al termine dell'incontro di questa mattina con il Prefetto Carlo Torlontano per il consueto confronto in merito alla situazione nel Sannio “sia per quanto riguarda i contagi sia per le vaccinazioni”.

“Il Prefetto è sempre molto attento alla situazione della nostra provincia”, ha commentato Volpe tracciando un bilancio ottimale per la campagna di immunizzazione che in questo mese sta facendo registrare l'adesione soprattutto da parte dei giovani: “Abbiamo l'80 per cento di persone che hanno fatto la prima dose e da ieri – precisa il direttore dell'azienda sanitaria di via Oderisio - il 73 per cento ha fatto anche la seconda dose. Per quanto riguarda i giovani dai 12 ai 19 anni abbiamo raggiunto il 65 per cento, mentre per la fascia d'età dai 20 ai 40 siamo al 73 per cento. Pertanto procede bene e speriamo di iniziare il nuovo anno scolastico con percentuali alte di ragazzi che hanno avuto almeno la prima dose”.

Numeri che lasciano dunque ben sperare in vista del nuovo anno scolastico: “Non abbiamo mai sospeso la campagna vaccinale ed abbiamo lavorato anche con 700/800 vaccinazioni al giorno all'hub presso l'ex Caserma Pepicelli. Inoltre da giugno continuiamo ad essere aperti senza la necessità di prenotazione, per cui le persone possono venire da noi quando vogliono e l'invito è rivolto ancora una volta ai ragazzi. Pertanto se continuiamo con questo trend non avremo esigenza di ulteriori iniziative, in quanto contiamo di arrivare al 70 per cento entro i primi di settembre quando saremo aperti nuovamente tutti i giorni”.

Intanto sul fronte dei contagi il direttore dell'Asl assicura: “I contagi nel Sannio restano stabili sui 150 positivi in tutta la provincia”, conferma Volpe che rivolge però ancora una volta l'invito a continuare a tenere alta l'attenzione e rispettare le misure come “il distanziamento e l'uso delle mascherine”.