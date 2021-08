Scelta e revoca medici di base: apertura straordinaria uffici Asl In virtù dei pensionamenti e dell'immissione in servizio dei nuovi medici

A seguito della immissione in servizio dei nuovi medici di famiglia nell’ambito del distretto di Montesarchio il Direttore Generale dell’Asl, Gennaro Volpe, con la fattiva collaborazione del Direttore del Distretto, Gelsomino Ventucci, ha disposto l’apertura straordinaria degli Uffici Asl preposti alle attività di SCELTA e REVOCA del Medico di Medicina Generale. Pertanto, in aggiunta agli orari ordinari, nelle giornate di lunedì e mercoledì, dalle ore 15.00 alle ore 18.00, i cittadini interessati, possono recarsi nella sede Asl di Via Starza a S.Agata dei Goti, ed ottenere il cambio o l’attribuzione del medico di base.