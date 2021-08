Rifiuti, in via Lungosabato Matarazzo intervengono Asia e Comune Giorgione: “Individuato referenti condominiali”

Si è tenuto questa mattina, presso la sede di via delle Puglie dell'Asia, un incontro tra l'amministratore unico Donato e Madaro e l'assessore all'Ambiente Gerardo Giorgione per discutere della situazione di “degrado che interessa via Lungosabato Matarazzo e individuare soluzioni per ripristinarne il decoro e la pulizia”.

“Il problema – viene precisato al termine dell'incontro - era originato da alcuni carrellati condominiali che erano stati arbitrariamente spostati dall'area di pertinenza alla strada, favorendo gli sversamenti abusivi da parte di persone di passaggio con formazione di cumuli di rifiuti anche all'esterno degli stessi”.

“Abbiamo individuato dei referenti condominiali – dichiara l'assessore Giorgione - che hanno offerto piena disponibilità a collaborare e a confrontarsi con l'Asia per spostare i carrellati negli spazi retrostanti i palazzi. Questo limiterà notevolmente i depositi abusivi, o non conformi, che sinora hanno creato all'Azienda difficoltà nel ritiro dei materiali. Abbiamo ritenuto che fosse urgente intervenire per ridare decoro all'area e non procrastinare una situazione che, considerate le alte temperature di questi ultimi giorni, comprometteva la salubrità del luogo e dei cittadini residenti. Per questo ringrazio l'amministratore Madaro ed il team di tecnici aziendali che sono sempre attenti e disponibili per risolvere le criticità e migliorare la qualità della vita in città. Un grazie particolare ai cittadini che sono sempre collaborativi".