Covid, al Rummo 3 pazienti e 2 infermieri positivi. "Situazione sotto controllo" L'ospedale: tutti asintomatici, mai allentate le misure di prevenzione

"Fin dall’inizio della pandemia da covid 19, come scrupolosa ed assidua misura precauzionale, è stato effettuato il tampone a tutti i pazienti al loro giungere al Pronto Soccorso e, in maniera metodica, a tutti i ricoverati ed agli operatori sanitari dei vari reparti. Tale diligente e meticoloso controllo, che ha scongiurato nel tempo il sorgere di possibili focolai epidemici, non è mai venuto meno o subito decremento o decelerazione alcuna".

Così l'azienda ospedaliera “San Pio”, in una nota, riguardo al mini focolaio epidemico emerso nell'U.O.C. di Cardiologia del Presidio Ospedaliero “G. Rummo”.

"E' quanto mai opportuno precisare - di legge ancora - che l’esame del tampone nella fase di incubazione fornisce purtroppo un risultato negativo, che può essere ribaltato da successivi esami allorquando l’infezione è andata radicandosi.

In tal guisa, è avvenuto che, solo dopo l’effettuazione di ripetuti tamponi, tre degenti e due operatori sono risultati positivi, tutti in forma asintomatica, al covid 19. Tempestivamente la Direzione Sanitaria ha disposto per i tre pazienti in questione il trasferimento nel Reparto di Malattie Infettive Covid, mentre per i due dipendenti l’isolamento fiduciario domiciliare. Intanto, sono state adottate tutte le altre misure previste dai protocolli e la sanificazione degli ambienti".