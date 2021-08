Post diffamatorio su Callaro, la solidarietà di Mastella Auspico un immediato e deciso intervento delle Autorità competenti

“Quale Sindaco in carica della Città di Benevento, esprimo la mia sentita solidarietà e forte vicinanza alla consigliera comunale Patrizia Callaro per l’ignobile e riprovevole attacco subito. Quale rappresentante delle istituzioni, come esponente politico e come uomo sono disgustato da tanta vile meschinità".

Così, in una nota, il sindaco di Benevento, Clemente Mastella sul post diffamatorio che ha colpito la consigliera Patrizia Callaro.

"Auspico un immediato e deciso intervento delle Autorità competenti finalizzato ad arginare certi personaggi che continuano a delinquere indisturbati da tempo. Invito tutti i candidati alle prossime elezioni amministrative, compresi ovviamente i miei avversari, a prendere le distanze da tali individui. Medesimo invito mi permetto di rivolgerlo anche al mondo dell’informazione. Che la campagna elettorale sia un alto esercizio di democrazia e che vinca chi ritenuto più adeguato dalla cittadinanza sulla base delle proposte programmatiche, della squadra schierata e delle proprie qualità, credibilità compresa. La critica è attività sana e scontata nella politica, ma non deve mai sfociare in attività illecita o in attacchi ignobili verso terzi solo perché promotori di idee diverse. La comunità tutta già vive un momento difficile e complesso, nella speranza di uscire definitivamente da una fase drammatica, e non ha bisogno di questo odio barbaro e triviale che nulla di buon produce e può produrre. Concludo augurando buon lavoro a tutti i candidati, chiaramente anche ai miei avversari, affinché i cittadini possano vivere una campagna elettorale pulita, corretta e costruttiva. Dovremmo stare tutti più sereni perché alla fine, come sempre, a decidere sarà il Popolo sovrano, che ha ed avrà sempre ragione”.



Al messaggio del sindaco si aggiunge anche quello delle segreterie cittadina e provinciale di Noi Campani. "Condanniamo fermamente ed esprimiamo piena solidarietà e vicinanza alla consigliera comunale Patrizia Callaro, vittima di un attacco social grave, vile e sessista. E' davvero sconfortante prendere atto che la campagna elettorale, che dovrebbe basarsi su una dialettica sana ed un leale confronto rispetto ai temi cruciali per la città, diventi a volte terreno fertile per alcuni haters che agiscono in modo subdolo e vergognoso minando la dignità e l'onore di una donna perbene, impegnata politicamente e socialmente.

Ci aspettiamo che le forze politiche attorno alle quali orbitano questi personaggi prendano ufficialmente le dovute distante da questo episodio, che è inaccettabile e non può essere tollerato. Il mondo della politica, che è il primo a dover dar l'esempio, non può assistere in silenzio a questi vergognosi attacchi intrisi d'odio e misoginia".