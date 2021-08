Sversamenti illeciti, Giorgione: lotta agli incivili Grazie alla videosorveglianza segnalati altri episodi

“L'amministrazione deve senza dubbio fare la sua parte ma se non c'è l'impegno e la partecipazione dei cittadini la situazione non migliorerà”. L'assessore all'ambiente Gerardo Giorgione fa il punto sull'odioso fenomeno degli sversamenti abusivi di rifiuti che, soprattutto nel periodo estivo, risente di un considerevole aumento.

La scorsa settimana l'Asia, l'azienda che si occupa del servizio di igiene a Benevento, ha beccato numerosi incivili che soprattutto negli ecopunti delle contrade depositano illecitamente materiali di ogni tipo.

E' dunque guerra aperta a questo tipo di comportamenti anche grazie all'installazione di un sistema di telecamere di sorveglianza. Le immagini che testimoniano gli illeciti sono poi trasferite alla polizia municipale per far scattare le conseguenza previste.

“La lotta all'inciviltà è il presupposto. Un impegno assoluto e dovranno essere assicurate conseguenze certe a chi compie questi atti incivili” Giorgione mette in evidenza il certosino lavoro dell'Asia in questa dura battaglia e rincara la dose “Spesso vengono depositati rifiuti altamente inquinati ed è comunque uno scempio che non può essere tollerato. Solo qualche giorno fa presso una scuola cittadina ho potuto constare l'abbandono di centinaia di bottiglie di vetro, cartoni e altri rifiuti e stiamo provvedendo a capire da dove arrivi tutta questa immondizia”.

E l'assessore al verde sensibilizza poi i cittadini ad una maggiore collaborazione per garantire maggiore pulizia e vivibilità “Bisognerebbe far convergere civiltà, amore per la città e altri elementi che spesso cozzano per una mancanza di educazione all'ambiente. Indiscutibili le responsabilità dell'amministrazione ma contro l'inciviltà è difficile combattere. Penso a punti che circondano la grande distribuzione o esercizi di ristorazione. Spesso intorno si materializza l'assoluta vergogna per quel che i cittadini, clienti delle attività, abbandonano. E invece dunque invito la cittadinanza a far migliorare la città, collaborando per la pulizia e il decoro della città”.