Covid, positivo medico di base Il professionista fa studio anche a Ginestra degli Schiavoni, l'annuncio dal sindaco Spina

È risultato positivo al covid 19 il medico di base di Ginestra degli Schiavoni. A comunicarlo il sindaco del piccolo centro del Fortore, Zaccaria Spina. "Purtroppo - ha scritto sui social Spina- ho avuto la comunicazione da parte del medico di base dell'esito positivo del suo tampone. Il dottore che tra i vari comuni ha lo studio anche a Ginestra mi ha rassicurato di non aver mai visitato in paese pazienti con sintomi sospetti e di essere venuto l'ultima volta nella mattinata di venerdì scorso e probabilmente il contagio è avvenuto altrove. Mi ha altresì rassicurato sul rispetto assoluto di tutte le regole e precauzioni (così come confermato da numerosi cittadini che spesso addirittura si sono lamentati). A scopo precauzionale si avvisa chi ritiene di avere avuto contatti di sottoporsi a monitoraggio ed evitare a sua volta contatti ed eventualmente sottoporsi a tampone dopo i giorni stabiliti dai protocolli. L'episodio ci conferma la necessità di rispettare le regole e ci conferma la bontà delle scelte adottate fino ad oggi". Quindi gli auguri di una veloce guarigione al professionista.