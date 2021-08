Polizia municipale. Ecco le nuove auto acquistate anche grazie alle multe FOTO Benevento. Il comandante Bosco: "Veicolo 'civetta' per sicurezza davanti alle scuole

“Si tratta di quattro auto che sostituiranno quelle più usurate, vetuste che ormai da tempo non potevano più circolare”. E' soddisfatto il comandante della Polizia Municipale di Benevento, Fioravante Bosco, che questa mattina ha presentato alla città e al sindaco Mastella i quattro nuovi veicoli in dotazione al corpo della polizia locale di Benevento. Si tratta di quattro Fiat Tipo nuovissime. “tre di queste – ha spiegato Bosco – quelle con le scritte, sono state acquistate anche con i proventi delle multe fatte e pagate alla città di Benevento. L'auto civetta, invece, è stata acquistata grazie al progetto 'Scuole Sicure' e servirà maggiormente per effettuare controlli dinanzi agli istituti e anche per servizi ambientali. Spero – ha concluso Bosco – che anche per quest'anno e il prossimo anno riusciremo a continuare con il rinnovo del parco auto”. Presenti lungo il corso Garibaldi il vicecomandante Emilio Belmonte e il sindaco Clemente Mastella.

Resta alta la guardia dei vigili urbani di Benevento per il controllo durante la movida in città: “Spesso ci troviamo di fronte ad atti di inciviltà. Protagonisti dei ragazzacci che agiscono per motivi futili. Basta uno sguardo, una diatribe su una ragazza per venire alle mani. Questa settimana ci verrà impegnati ancora di più con Città Spettacolo e faremo di tutto per la tranquillità delle persone”.

Annoso problema resta quello delle telecamere, gli occhi elettronici ai varchi del centro storico: “Prima dell'attivazione definitivi dovremmo sostituire e controllare tutti i pass che negli anni sono stati concessi per i residenti. Ne sono 5mila e francamente sono un numero elevatissimo”.