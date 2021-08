Covid, ancora un ricovero al San Pio di Benevento Un paziente dimesso e un nuovo ingresso: restano 9 i letti occupati

Restano nove i pazienti ricoverati a causa del coronavirus all'interno dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Nonostante una persona dimessa non cambia il numero dei letti occupati a causa di un nuovo ingresso nel padiglione Santa Teresa. Restano due le persone ricoverate in terapia sub intensiva, mentre sette sono i degenti in Malattie Infettive. Dei nove pazienti, sette sono della provincia di Benevento e due provenienti da altri centri.