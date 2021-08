Covid. Al San Pio di Benevento muore una pensionata: è la 325esima vittima Si tratta di una 88enne di Melizzano che era ricoverata da giorni

Dopo oltre due mesi al San Pio di Benevento registrata la 325esima vittima all'interno dei reparti covid. Si tratta di una donna di 88 anni di Melizzano che era ricoverata da giorni nella struttura sanitaria. All'improvviso le condizioni cliniche della donna erano peggiorate e per questo era stata trasferita nel reparto di Pneumologia sub intensiva del padiglione Santa Teresa. Dopo poche ore la morte che ha purtroppo fatto allungare ancora di più la già tristissima lista dei decessi.

I pazienti positivi al covid-19 deceduti alla data odierna ammontano dunque a 325 su complessivi 1327 trattati (sospetti 206 e accertati 1121) dal mese di febbraio 2020 presso l'Area Covid dedicata, mentre i guariti risultano essere 777.

Restano quindi otto i pazienti ancora ricoverati nei reparti dedicati alla cura del coronavirus. Due le persone in condizioni preoccupanti presso la Terapia sub intensiva, sei i pazienti in Malattie Infettive. Nel Sannio non si registravano vittime dai primi giorni di giugno.