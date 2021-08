Città Spettacolo, Martignetti: buona la prima. E stronca le polemiche L'assessore: "Il festival, come la società, è cambiato. Inutile replicare la formula di 40 anni fa"

“Mi piace l'ispirazione, insita nel tema Renascenda, a ripartire dopo un periodo particolarmente difficile. E non possiamo che dire... buona la prima”. Così Alfredo Martignetti, assessore agli eventi del comune di Benevento dopo la serata inaugurale della 42esima edizione del festival Benevento Città Spettacolo.

“Il festival ha cominciato con il piede giusto, eventi organizzati meticolosamente e il concerto di Mahmood, nella sua nuova location di Piazza Risorgimento ha dato la possibilità di gestire l'evento in massima sicurezza. Così la rassegna si divide 'idealmente' in due parti, i grandi eventi in Piazza Risorgimento con ampi spazi, parcheggi, deflussi del traffico controllati al meglio e il Corso Garibaldi e dintorni con il teatro, i libri e i dibattiti. Così si possono seguire in sicurezza gli eventi che si desiderano”.

Poi Martignetti risponde alle accuse di un festival ormai lontano dalla sua natura originaria.

“La Città Spettacolo di oggi è sicuramente diversa rispetto a quella di 40anni fa, come lo è il pubblico... Pensare di replicare la medesima rassegna non credo sia giusto e incontri gradimento e condivisione. Al di là della sua nascita è innegabile un cambiamento che non è necessariamente peggiorativo e oggi c'è sicuramente una condivisione più larga degli eventi dando una risposta a tutti. Innegabile l'alto profilo di tanti eventi, sia dal punto di vista culturale che teatrale”.

Infine evidenzia “Il festival torna a produrre. Stasera si presenta la prima nazionale Il Noce di Benevento (ndr alle 21 al Teatro Romano). Uno spettacolo ideato e realizzato per il festival a cui auguro di avere lungo respiro”.