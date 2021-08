Scalo merci alta velocità - capacità ferroviaria, Cascone a Benevento Il presidente della commissione Lavori Pubblici e Trasporti della Regione nella zona Asi

Domattina (venerdì 27 agosto), alle 11.30, il presidente della commissione Lavori Pubblici, Trasporti e Urbanistica della Regione Campania, Luca Cascone, sarà in visita all'agglomerato Asi di Ponte Valentino - Benevento per un sopralluogo all'area proposta per realizzare lo scalo merci sulla tratta alta capacità Napoli-Bari. All'incontro parteciperanno il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, il delegato del presidente De Luca per l'alta capacità, Fernando Errico, il presidente dell'Asi Luigi Barone e il presidente della Provincia di Benevento Antonio Di Maria.