Rifiuti, telecamere all'eco punto di contrada Pianelli contro gli incivili La decisione dell'Asia

L'Asia, di concerto con il Comune di Benevento, ha stabilito di installare le telecamere presso l'ecopunto situato in contrada Panelli. La decisione è scaturita a seguito della constatazione dell'incremento di sversamenti illeciti effettuati presso quel sito che ad oggi è uno dei pochissimi gestiti dall'Azienda ancora privo di sistema di videosorveglianza.

"L'installazione delle telecamere presso la maggior parte degli ecopunti comunali - spiega l'amministratore unico, Donato Madaro - e le multe irrogate spingono coloro che non rispettano le regole a sversare illecitamente presso l'ecopunto di contrada Panelli. Per questa ragione, a seguito di un sopralluogo che abbiamo effettato già la settimana scorsa, abbiamo deciso che anche quel sito sarà monitorato h24 da un sistema di videosorveglianza, in linea con la politica aziendale che prevede ed attua il controllo a distanza per tutti gli ecopunti situati nelle contrade".