Covid, sale ancora il numero dei ricoverati al San Pio di Benevento Nonostante una persona dimessa, salgono a nove le persone che necessitano cure ospedaliere

Sale di due unità il numero nei reparti covid al San Pio di Benevento. Sono infatti nove le persone attualmente in cura presso il nosocomio sannita nonostante la dimissione di uno degli otto pazienti di ieri. Restano due le persone in condizioni di salute definite preoccupanti e per questo ricoverate nel reparto di Pneumologia sub intensiva nel padiglione Santa Teresa. Dei le persone in Malattie infettive e un paziente attualmente trattenuto presso l'area covid del Pronto Soccorso dopo essere risultato positivo al primo tampone effettuato all'arrivo in ospedale. Una situazione in chiaroscuro, dunque, per quanto riguarda l'emergenza sanitaria. Dei pazienti attualmente ricoverati, sei sono sanniti, mentre gli altri tre arrivano da altre province della Campania.

Dal San Pio intanto fanno anche sapere che “in considerazione del continuo afflusso di pazienti, i dati suindicati possono subire modificazioni nel corso del tempo a seconda anche della stratificazione clinica dei pazienti per intensità di cura”.