Ascierto: l'incontro a Benevento un bellissimo regalo L'oncologo e ricercatore ospite nelle piazze d'autore del festival città spettacolo

"Essere stato a Benevento ieri per me non è solo un piacere ma è il mio passato che ritorna, è la storia, con le mie origini, che non si è mai interrotta, è il sapore delle cose antiche che riaffiorano dal profondo. Nonostante, grazie al mio lavoro, io abbia girato il mondo e continui a farlo, è sempre qui che la mente torna quando si riposa".

Così l'oncologo e ricercatore italiano Paolo Antonio Ascierto che ieri è stato ospite al festival Benevento Città Spettacolo. Un appuntamento partecipato in cui sono stati chiariti, ancora una volta, l'importanza di vaccini e precauzioni. Ma il ricercatore si è detto anche fiducioso per il futuro e ha dato come probabile la necessità di una terza dose di vaccino.

Nel suo post sui social un breve resoconto della serata in cui ha commentanto: "L'invito di ieri sera, da parte del sindaco Clemente Mastella e degli organizzatori del Festival Piazze d'Autore, è stato per me un regalo, un bellissimo regalo. Le luci del Corso, la città vestita a festa, la gente nei locali segno di una vita che vuole a tutti i costi ricominciare".