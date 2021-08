Covid. Mastella: per le scuole dobbiamo evitare la dad Il sindaco torna a parlare dell'emergenza covid, in vista della ripresa delle attività didattiche

Continuare a rispettare le regole e spingere sui vaccini. Il sindaco di Benevento Clemente Mastella torna a parlare dell'emergenza covid e si concentra, innanzitutto, sull'imminente ripresa delle attività didattiche. “Ora si apre il problema della scuola – ha detto il sindaco- , tutti vogliamo che non ci sia la dad che – ricorda – è stata scelta solo per difficoltà di natura sanitaria. Speriamo che possa comporsi la drammatica vertenza, da qualcuno purtroppo strumentalizzata in modo ingiusto e un po' banale”.

E poi ribadisce: “A Benevento la grande collaborazione tra istituzioni sanitarie e locali ha permesso un'adesione massiccia alla campagna vaccinale che è, come spiegato anche ieri sera dal professor Ascierto ospite di Città Spettacolo, l'unico modo per combattere il virus. Abbiamo raggiunto un ottimo livello di immunizzazione e anche tra il personale sanitario praticamente non ci sono no vax, ma dobbiamo proseguire”.

E poi ribadisce la decisione di richiedere agli addetti mensa che lavorano nelle scuole e agli autisti dei bus urbani il green pass, infine un appello ai più giovani: “Invito tutti a vaccinarsi, è l'unico modo che abbiamo per tenere sotto controllo il virus”.