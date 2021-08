Celebrato il primo matrimonio a Villa dei Papi Ad officiare il rito civile il sindaco Clemente Mastella

Entusiasmo e tanta emozione per il 'sì' pronunciato da una coppia di sposi sanniti nell'affascinante cornice di Villa dei Papi.

Gli splendidi giardini della struttura, restituiti alla collettività qualche mese fa, questa mattina hanno ospitato il primo matrimonio. Si sono scambiati il 'fatidico sì' tra le piante secolari dell'imponente giardino Pasquale Tassella e Rebecca Mattio, entrambi di Apice.

E dunque sta ricevendo una buona accoglienza l'iniziativa del Comune di rendere disponibili alcuni luoghi pubblici per la celebrazione dei matrimoni.

“C'è entusiasmo per questa scelta – ha commentato il sindaco Clemente Mastella che ha officiato il rito – come dimostrato anche in occasione del matrimonio celebrato dinanzi all'Arco di Traiano. Questo è un luogo splendido che siamo riusciti ad inaugurare qualche tempo fa, riaprendolo dopo anni di chiusura”.

E dunque un lavoro di valorizzazione dei giardini in attesa della riapertura della struttura “E' in programma – spiega ancora Mastella – ma chiaramente occorre un investimento economico importante ed è necessario deciderne anche una destinazione che non renda vacua l'operazione, chiaramente di concerto con la provincia, co proprietaria della struttura”.

Oltre a Villa dei Papi e all'Arco di Traiano i luoghi che il comune ha messo a disposizione per le celebrazioni sono l'Arco del Sacramento, Palazzo Paolo V, i Giardini De Simone, i Giardini Piccinato e la Villa Comunale con l'iniziativa “Matrimoni e Unioni Civili – 7 location per il giorno delle vostre nozze”.