Covid, al San Pio tre pazienti dimessi e due nuovi ricoveri Nonostante le dimissioni, sono otto le persone attualmente ricoverate nel nosocomio sannita

Sono otto i pazienti ricoverati a causa del covid all'ospedale san Pio di Benevento. Due le persone che nelle ultime ore hanno raggiunto il nosocomio sannita a causa dei sintomi severi del Covid. Tre invece quelle dimesse. Nonostante la guarigione di tre unità, purtroppo, resta otto il numero dei ricoverati attualmente nel padiglione Santa Teresa. Sempre due le persone in Terapia Sub intensiva del reparto di Pneumologia. Cinque sono invece i pazienti in Malattie infettive e uno è attualmente nell'area covid dedicata nel Pronto Soccorso.