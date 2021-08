Così l'hub vaccinale delle attività produttive si trasformerà in uno scalo merci Sopralluogo nell'area Asi del presidente della commissione Lavori Pubblici, Trasporti, Cascone

L'hub vaccinale di Ponte Valentino diventerà probabilmente un importante scalo merci per la zona industriale di Benevento a servizio di tutte le attività produttive del Sannio. Prosegue l'iter per la realizzazione dell'importante progetto promosso da consorzio Asi, Confindustria, Comune e Provincia affinchè l'hub vaccinale creato in soli dieci giorni grazie ad una sinergia mai messa in campo prima tra Confindustria, con il presidente Oreste Vigorito, l'Asl guidata da Gennaro Volpe, il consorzio Asi di Ponte Valentino con Luigi Barone e la Regione. Terminate le operazioni – il centro vaccinale non è stato smantellato in attesa di capire l'andamento della pandemia e anche perchè potrebbe essere utilizzato nei mesi prossimi per altre campagne vaccinali – si pensa ora al futuro del maxi capannone chiamato Intermode che sorge a pochi passi dai binari della linea Benevento – Bari. Stessa linea ferroviaria che sarà integrata nell'alta velocità – capacità Napoli – Bari in costruzione. Un progetto che porterebbe un vantaggio importante per tutte le aziende nel Sannio che avranno così accesso diretta alla nuova linea ferroviaria.

Questa mattina sopralluogo a Ponte Valentino del presidente della commissione Lavori Pubblici, Trasporti della Regione, Luca Cascone che ha potuto toccare con mano la vicinanza del capannone ai binari. L'esponente della squadre di Vincenzo De Luca è stato accolto da Luigi Barone, presidente dell'Asi e da Fernando Errico, delegato del Presidente De Luca per l’Alta Capacità Napoli-Bari.

“Su proposta dell'Asi e degli imprenditori con il raccordo di Fernando Errico stiamo lavorando con Rfi affinchè questo progetto si realizzi” ha spiegato Cascone che ha poi rimarcato: “La Regione ha intenzione di investire ed Rfi ha dato l'assoluta disponibilità a questo progetto. Io credo che entro un anno quando i fondi di programmazione Fsc saranno disponibili potremmo vedere la concretizzazione di questo progetto”. Con il presidente della Commissione Trasporti si è fatto anche il punto sulla situazione dei lavori della nuova e moderna linea ferroviaria: “I lavori procedono spediti. C'è qualche ritardo dovuto al ritrovamento di reperti archeologici e per gli studi che ne conseguono. Con il presidente De Luca abbiamo chiesto alla soprintendente la necessità di nominare un funzionario dedicato al cantiere della Napoli - Bari altrimenti anche le piccole verifiche diventano procedure molto lunghe e rallentano i lavori”.

“Siamo fortemente motivati. Con il presidente di Confindustria Benevento, Oreste Vigorito, oggi impegnato a Napoli, con Regione e Asi stiamo lavorando in sinergia affinchè questo progetto si realizzi” ha invece commentato Fernando Errico. “Con Cascone e Barone – ha poi commentato Errico - abbiamo effettuato questo sopralluogo e credo che l’area proposta per realizzare lo scalo merci lungo l’alta Velocità è alquanto strategica visto che è situata a pochi metri dai binari della ferrovia. La Regione Campania ha deciso dunque di investire su questo progetto nel Sannio ed insieme a Rfi, Consorzio Asi, Confindustria e Comune di Benevento stiamo lavorando per concretizzare ciò. Bisogna operare in sinergia - ha concluso Errico - affinché lo scalo merci possa essere realizzato in tempi ragionevoli, determinando una nuova prospettiva di sviluppo per il Sannio e le aree interne”.

Soddisfatto dell'esito del sopralluogo anche il presidente del Consorzio Asi, Luigi Barone: “Questa è una struttura nata proprio per la logistica. Il capannone chiamato intermode si trova dinanzi ai binari e per questo è un'ubicazione naturale per lo scalo merci”. A seguire i partecipanti al sopralluogo hanno poi raggiunto Palazzo Mosti per un incontro con il sindaco Clemente Mastella.