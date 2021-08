Bandi a sostegno delle imprese: in due giorni cento domande Il commissario della Camera di Commercio di Benevento, Riccio: imprenditori stanno reagendo

Dal 25 agosto sono aperti i termini per partecipare ai tre bandi pubblicati dalla Camera di Commercio di Benevento tramite dell’Azienda Speciale Valisannio. Dalle prime informazioni fornite dagli uffici l’iniziativa ha riscosso un forte interesse. In soli due giorni sono state infatti presentate poco meno di cento domande che probabilmente faranno esaurire le risorse messe a disposizione.

Dai primi dati – ha commentato Salvatore Riccio, Commissario straordinario dell’Ente e dell’Azienda speciale – si rileva sicuramente che il tessuto imprenditoriale sannita sta reagendo con determinazione per superare la crisi e ripartire. Una particolare riflessione merita l’attenzione mostrata dalle imprese nei confronti dei voucher digitali, volti a sviluppare nuovi modelli di business 4.0, oppure promuovere l’utilizzo di servizi e soluzioni per innovare digitalmente i processi aziendali e migliorare produttività e competitività. Si tratta un segnale sicuramente incoraggiante, perché indica la forte consapevolezza e maturità raggiunta dagli operatori economici sanniti per l’attuazione del Piano Transizione 4.0: uno dei pilastri fondamentali su cui si fonda il Recovery Fund nazionale. Compatibilmente con le disponibilità del bilancio camerale, verificheremo la possibilità di utilizzare ulteriori risorse per continuare a sostenere le imprese nel loro importante sforzo".