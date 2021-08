Covid, nel Sannio vaccinato almeno con una dose l'82 per cento della popolazione Prosegue la campagna di immunizzazione. Somministrate 200mila prime dosi

Prosegue spedita la campagna di vaccinazione contro il covid 19 in provincia di Benevento. Ieri raggiunto un altro traguardo importante. Al 27 agosto, infatti, l'Asl di Benevento ha somministrato ben 200mila prime dosi alla popolazione vaccinabile raggiungendo così l'82per cento delle persone. Un dato, pubblicato sulla pagina social istituzionale, che conferma ancora una volta la valida strategia dell'Asl sannita guidata dal direttore generale Gennaro Volpe affiancato dai dirigenti della struttura sanitaria che da mesi sono impegnati per l'immunizzazione di quante più persone possibili.

Una programmazione che, in Campania e non solo, è stata premiata dagli alti numeri di persone immunizzate. Sin dalle prime settimane, infatti, con numerosissimi open day dedicati in tanti comuni sanniti, migliaia di persone sono state raggiunte dalla massiccia campagna vaccinale. Tanti i punti vaccinali inaugurati in tempi brevissimi come quello delle attività produttive in collaborazione con Confindustria, Asi e Regione.

Nell'ormai prossimo mese di settembre l'Asl sannita ha invece lanciato un'altra sfida: recuperare i mesi persi, a causa della pandemia, sulla prevenzione delle patologie tumorali. Tra qualche giorno infatti partirà da via Mascellaro il truck dell'Asl (un camion adibito a laboratorio) che girerà praticamente in tutti i comuni proprio per sensibilizzare e convincere le persone di varie fasce d'età a sottoporsi a test e indagini per la prevenzione delle patologie tumorali.