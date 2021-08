Covid, al San Pio di Benevento aumentano i ricoveri in terapia Sub intensiva Sale anche il numero dei pazienti. Nelle ultime 24 ore ancora due ingressi

Cambia, purtroppo in maniera non positiva la situazione Covid all'interno dell'ospedale San Pio di Benevento. Salgono a nove i pazienti attualmente ricoverati nonostante una dimissione nelle ultime ore. Due nuovi ingressi, dunque, nel padiglione Santa Teresa dove, purtroppo, si registra un aggravamento delle condizioni di salute dei pazienti che fino a ieri erano in Malattie infettive. Oggi, infatti, nel reparto di Pneumologia sub intensiva si contano cinque letti occupati a fronte dei 2 di ieri. Condizioni preoccupanti per tre persone della provincia di Benevento e due arrivate da altri centri della Campania. Sono quattro invece le persone attualmente presenti nel reparto di Malattie infettive. Una situazione che segno, purtroppo, un passo indietro. In questa estate, purtroppo, a differenza dello scorso anno, quando per un lungo periodo non si erano registrati ricoveri, al San Pio per una sola settimana si era registrato il cosiddetto covid free.