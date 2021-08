Il Centro "Beneattivi" della Proloco Samnium a lavoro per i profughi afghani Da domani pomeriggio, dalle 16 alle 19, sarà possibile donare materiale

La Proloco di Benevento Samnium (presidente Giuseppe Petito) con i volontari del servizio civile, a lavoro per selezionare tutto il materiale vestiario nuovo donato al Centro Solidale “ BeneAttivi” per consegnarlo successivamente all’Associazione Nazionale Alpini –Gruppo di Benevento-Protezione Civile (Resp. Marco

Scaperrotta) per inviarlo alla Regione Campania in aiuto dei profughi afghani.

Intanto da domani pomeriggio per tutta la settimana dalle ore 16:00 alle ore 19:00 è possibile donare materiale nuovo presso il Centro Solidale “Beneattivi” in zona Santa Maria degli Angeli. Un secondo punto di raccolta a Montesarchio in via Luigi Settembrini 4 (Traversa di via Cervinara) Montesrachio presso “Agenzia Francibus”.

Materiale richiesto: Carica batteria per cellulari, abbigliamento uomo, donna, bambino, in particolare gonne lunghe, leggins, pantaloni larghi, tuniche, foulard grandi. Scarpe e sandali uomo donna ,deodoranti, abbigliamento intimo, prodotti per l’infanzia, prodotti per toilette.

ll materiale deve essere solo nuovo, esigenze legate alla emergenza Covid, diversamente sarà rifiutato.