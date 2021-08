Olimpiadi dei forum, vince quello di Benevento I giovani si sono sfidati in numerose discipline

Il forum dei giovani di Benevento, con appena un mese di attività, ha vinto il primo posto alle Olimpiadi dei forum che si sono tenute ad Apice lo scorso fine settimana. Le Olimpiadi hanno visto numerosi forum dei giovani della provincia sfidarsi nelle più svariate discipline: calcetto, tennis, freccette, bocce, quiz di cultura generale, ping pong ed altri sport singoli e di squadra. Gli atleti del forum di Benevento si sono quasi sempre classificati alle prime posizioni ed hanno consentito di ottenere un punteggio totale che per soli due punti ha superato quello del forum ospitante di Apice. È un primo segnale di attività e della presenza del forum in tutti in territori e in tutte le iniziative di aggregazione giovanile. Un sentito ringraziamento va al Forum di Apice per la splendida organizzazione e al delegato del forum di Benevento per lo sport Vincenzo Pasquariello, per aver, con dedizione e passione, organizzato e seguito tutti i momenti delle varie competizioni.