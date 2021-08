Stregami di luce strizza l'occhio all'Africa Domani il progetto di Franco Francesca animerà il quartiere Triggio

Una passeggiata "internazionale" nel quartiere Triggio è quanto, quest'anno, propone l'evento Stregami di luce, che si terrà domani guardando all'Africa, in una concezione di sempre maggiore apertura verso la diversità, l'integrazione e l'identità. L'ideatore artistico della manifestazione – Franco Francesca - allarga gli orizzonti dell'antico quartiere medievale di Benevento, spostando lo sguardo fuori dai confini dell'Italia... Stregami di luce - Identità e Diversità - sarà oggetto delle riprese di Mario Feliciello per creare degli episodi da inserire nel progetto finale, che sarà un cortometraggio tradotto in diverse lingue, da presentare poi a format televisivi americani e di altri Paesi. Così Benevento e il Triggio saranno ammirati e conosciuti anche all'Estero, grazie ai passaggi in tv e nei film forum internazionali, in Usa, Sud America, Inghilterra, ecc...

La serata si divide in due momenti: l'associazione la Via dei Conventi, con la guida autorizzata Anna Maria Marrone e gli approfondimenti di Lilli Notari, condurrà i partecipanti in un tour storico tra le edicole votive del Triggio" racconta lo stilista beneventano. La passeggiata inizierà alle ore 20 dal Duomo di Benevento e si concluderà con un eco-aperitivo nell'androne del Palazzo-Atelier Franco Francesca . Per aderire è richiesta la prenotazione e - per restare in tema - si richiede ai partecipanti un abbigliamento in stile etnico africano, in tessuti leggeri come lino e cotone e per le donne si chiede di portare un foulard da indossare come turbante.

Il secondo momento della serata sarà la celebrazione di un matrimonio misto, in stile afro, organizzato in collaborazione con l'associazione Italy Wedding Tourism by Elisabetta Picardi ma anche Ricca Events ,che verrà ripreso anche dall'alto, andando a costituire una delle scene principali del cortometraggio finale -prosegue Francesca - motivo per cui si richiede che tutti i cittadini che appariranno nelle riprese indossino capi consoni allo stile etnico africano". Grazie ai contatti personali e professionali dell’eco designer, che del cortometraggio cura la regia e che da oltre vent'anni porta il Sannio in giro per il mondo con le sue collezioni ed eventi di moda, sono in cantiere importanti progetti culturali per far conoscere sempre più la città delle streghe anche in posti lontani ma che, inaspettatamente, sono più simili alla nostra cultura di quanto non si pensi.

Lo scopo principale è di creare proprio un format promozionale dove le streghe non sono rappresentate con il classico cappello e scopa ma escono definitivamente dai libri di storia andando ad incarnare le donne contemporanee, libere da ogni limitazione e sopruso, indicandoci la strada da percorrere.