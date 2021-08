Rifiuti. Saranno spostati gli ecopunti dalle contrade San Chirico e la Vipera Dal 13 settembre cassonetti rimossi e nuovo collocazione nei pressi di piano Borea e via Novelli



L'Asia ricorda ai cittadini che, come anticipato nel mese di luglio, da lunedì 13 settembre l'ecopunto di contrada San Chirico sarà spostato nei pressi del sito di Piano Borea, in attesa della programmata realizzazione nello stesso sito di un’area recintata, videosorvegliata e a cui si potrà accedere solo attraverso l’utilizzo di un badge, in cui collocare l’ecopunto. Il provvedimento rientra nel piano di razionalizzazione aziendale che ha l'obiettivo di regolare e migliorare il servizio di raccolta rifiuti nelle contrade, contrastando il fenomeno degli sversamenti abusivi. Nella stessa ottica si inquadra anche il trasferimento, che avverrà sempre il prossimo 13 settembre, dell'ecopunto di contrada La Vipera presso il sito di via Novelli dove l’Azienda sta provvedendo ad installare il sistema di videosorveglianza.