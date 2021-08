San Martino Valle Caudina, Tufo e Paolisi, ecco i nuovi parroci Le nomine dell'arcivescovo della Metropolia di Benevento, Felice Accrocca

L'Arcivescovo di Benevento Felice Accrocca ha nominato don Fabio Zollo parroco di “San Giovanni Battista e San Martino Vescovo” di San Martino Valle Caudina (AV), in sostituzione di don Salvatore Picca, che ringrazia di vero cuore per il ministero svolto, a favore della suddetta comunità parrocchiale; don Alfonso Lapati, Parroco dei “Santi Apostoli Andrea e Tommaso” in Paolisi (BN), in sostituzione di don Robert Uwamahoro e don Francesco Luca Russo, Amministratore parrocchiale di “Santa Maria Assunta” di Tufo in sostituzione di don Fabio Zollo. L'arcivescovo Accrocca ringrazia di vero cuore per il ministero svolto tutti i parroci.