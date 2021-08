Preliminare di Variante al Puc, incontro con le associazioni L'appuntamento presso l'assessorato all'Urbanistica del comune di Benevento

Si è tenuta oggi, presso l’Assessorato all’Urbanistica una riunione finalizzata all’ascolto delle associazioni e organizzazioni sociali, culturali, ambientaliste, economico-professionali e sindacali, per la condivisione del Preliminare di Variante al PUC di cui alla delibera di Giunta comunale n.148 del 27.07.2021, con la presenza dell’Assessore all’Urbanistica, Gen. Raffaele Romano, e della Presidente della Commissione Consiliare Iadicicco, che hanno introdotto i lavori sottolineando la necessità di acquisire contributi partecipativi per una migliore definizione della Variante di Piano.

Gli intervenuti alla fase di presentazione hanno già espresso un primo punto di vista sul Preliminare di Variante. In particolare, è emersa la volontà dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di recuperare nei grafici una migliore definizione degli interventi urbanistici in corso (comparti e PUA) e una migliore precisazione dell’assetto idrografico e della relativa vincolistica. Il Presidente dell’Ordine, Tomaselli, inoltre, nel condividere la relazione allegata alla Variante al PUC, ha chiesto la motivazione che ha indotto i progettisti ad una diversa e ridotta perimetrazione del Centro Storico contenuta nel preliminare di variante. A tal riguardo, il consigliere Chiusolo, ha precisato che una migliore e più dettagliata perimetrazione del centro Storico otterrà il risultato di eliminare procedure burocratiche per il rilascio di pareri per le categorie commerciali su immobili che non presentano caratteri di pregio.

Il rappresentante della C.I.A. di Benevento ha auspicato un migliore assetto normativo per gli interventi residenziali in zona agricola da parte dei piccoli imprenditori del settore.

L’Amministrazione comunale, rappresentata dagli organi politici e tecnici, ha sottolineato che la Variante al PUC, sulla base del nuovo rilievo aerofotogrammetrico, sarà orientata alla massima intelligibilità e chiarezza, in modo da evitare, con particolare riguardo alle norme tecniche di attuazione, interpretazioni soggettive non sempre utili ad una armonica azione di Governo del Territorio.

Il Dirigente del Settore Urbanistica, arch. Iadicicco, e la Responsabile dell’U.O. Pianificazione, arch. Rosalba Orlacchio, hanno illustrato, tra l’altro, le modalità di svolgimento della fase partecipativa precisando che i contributi potranno essere inviati da tutti i cittadini, sia in forma singola che in forma associata, al fine di fornire elementi conoscitivi e proposte integrative e migliorative in modo da pervenire ad una concreta condivisione da parte della Città per quanto riguarda sia l’assetto urbano, sia la pianificazione delle aree agricole. L’invio dei contributi potrà avvenire a mezzo PEC all’indirizzo urbanistica @pec.comunebn.it secondo le modalità disposte mediante apposito avviso pubblico.