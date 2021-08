Traffico e code al Rione Ferrovia in attesa che riapra via Grimoaldo Re Riapertura scuole. Lavori fermi da alcune settimane ma ormai il nuovo ingresso di Benevento è pronto

Con le fermate a Benevento dei treni ad alta velocità Italo e Frecciarossa boom di passeggeri presso la stazione centrale del capoluogo sannita. Specialmente in determinati orari, durante ogni fine o inizio settimana, al rione ferrovia di Benevento si registra la presenza di miglia di persone che raggiungono il capoluogo sannita anche dalle vicine province e da numerosi centri sanniti per usufruire del trasporto ferroviario ad alta velocità che collega il Sannio con le principali stazioni d'Italia. Non solo viaggiatori ma inevitabilmente anche auto in più che affollano l'ormai stretta arteria che taglia in due piazza Colonna. In attesa del restauro radicale della stazione centrale ferroviaria grazie ai fondi e ai progetti che rientrano nella costruzione della Napoli Bari alta velocità e alta capacità, nell'immediato servirebbe quanto meno riaprire al più presto via Grimoaldo Re in modo da alleggerire il flusso di traffico lungo via Compagna e viale Principe di Napoli. Con la riapertura delle scuole, infatti, si rischia il collasso del traffico cittadino in quella zona.

Via Grimoaldo Re chiusa ormai da mesi per i lavori di restyling e di messa in sicurezza degli argini del fiume calore che, proprio all'incrocio con viale Virgilio straripò durante l'alluvione del 2015. Lavori sembra ormai ultimati e probabilmente solo da collaudare. Nella zona, infatti, è radicalmente cambiato l'ingresso alla città di Benevento con l'ottimizzazione dell'area prima ostaggio del degrado e dell'incuria. Al loro posto due maxi giardini con all'interno alberi di ulivi e sicuramente altri fiori ed essenze che dovranno riempire gli spazi verdi. Ridisegnata anche la corsia che da viale Virgilio immette su via Grimoaldo Re dove è stata predisposta anche una pista ciclabile e una nuova pavimentazione. A queste opere si aggiungono poi i muri in cemento armato che isolano le sponde del fiume Calore dalla strada e dall'intero abitato della zona via Nuzzolo.

Ora però bisogna riaprire l'importante arteria che aggira il rione Ferrovia in modo che tutte le auto che non hanno necessità di fermate nei pressi della stazione, possono proseguire e raggiungere rapidamente il ponte sul fiume Calore.