"Metti una sera d’estate", si presenta il nuovo libro di Morante L'incontro il 3 settembre alle 18.30, presso La Fagianella

Venerdì 3 settembre, alle ore 18:30, presso La Fagianella, sarà presentato l'ultimo libro di Francesco Morante, dal titolo “Metti una sera d’estate”. Il racconto parte da uno spettacolo di analogo titolo, portato in scena più volte, in cui viene rievocata la Benevento del decennio tra la fine della Seconda Guerra Mondiale e la metà degli anni Cinquanta. Si tratta di una rievocazione nostalgica e sorridente di una città che già oggi non esiste più, nei suoi strambi personaggi, nei suoi luoghi colorati e pittoreschi, nelle ritualità urbane da teatro barocco.

Il libro è tuttavia un esperimento narrativo insolito dove, oltre al testo teatrale, si accostano e sovrappongono altre situazioni narrative, ma legate da un unico filo: la topologia della memoria urbana. Di una geografia, che aspetta ancora una mappa precisa, vengono individuati solo alcuni percorsi, utili tuttavia a iniziare a comprendere cosa possa intendersi per “genius loci”. A detta dell'autore, è questo il suo libro più “beneventano”.

Il libro sarà presentato dal presidente della Fagianella, il giudice Rocco Carbone, in collaborazione con l'architetto Angelo Bosco. Saranno presenti, oltre a l'autore, due personaggi del libro: Maurizio Cimino e Biagio Prisco, che si sono gentilmente prestati a interpretare se stessi in questo singolare racconto di Francesco Morante. Il libro è edito su Amazon ed è acquistabile in formato cartaceo o digitale, ma solo attraverso Internet.