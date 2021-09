Forum dei giovani, convocata l'asseblea Lunedì la riunione a Palazzo Mosti

Si riunirà lunedì, 6 settembre, alle ore 10 in prima convocazione e alle ore 11 in seconda convocazione presso l’aula consiliare di Palazzo Mosti, l’assemblea del Forum dei Giovani. Diversi gli argomenti all'ordine del giorno tra cui la nomina della Giunta e votazione della fiducia, l'assegnazione delle deleghe ai consiglieri e le linee guida per la scrittura dello Statuto e nomina dei componenti della Commissione per la scrittura. L'assemblea sarà inoltre chiamata ad esprimersi sulla programmazione di incontri tematici, l'individuazione profili di collaborazione esterna nonché sul resoconto Olimpiadi dei Forum.