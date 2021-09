Covid. Al San Pio di Benevento una dimissione e un nuovo ricovero Nove i pazienti ricoverati presso l'azienda ospedaliera di Benevento

Una nuova dimissione, ma anche un altro ricovero. Resta invariato pertanto il dato dei pazienti in degenza nell'area covid del San Pio di Benevento. Ad oggi sono nove le persone positive al covid che hanno dovuto far ricorso alle cure dell'azienda ospedaliera di via Pacevecchia. Si tratta di sei sanniti e tre cittadini residenti in altre province, di cui cinque sono ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva e quattro a malattie infettive. Come detto, nelle ultime ventiquattro ore si registra fortunatamente anche una nuova dimissione di un paziente residente in altra provincia ma ricoverato nel nosocomio sannita.