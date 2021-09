Eutanasia legale, domenica in strada per raccogliere firme per il referendum Dalle 9 alle 13 il banchetto dell’associazione “Orme” e Unione Degli Studenti di Benevento

Domenica 5 settembre dalle ore 9 alle ore 13 l’associazione “Orme” e l’Unione Degli Studenti di Benevento saranno presso il Corso Garibaldi (altezza museo Arcos) con un banchetto per raccogliere le firme a favore del referendum sull’eutanasia legale. "Il referendum - spiegano - ha raggiunto quota 750mila firme ed anche noi abbiamo voluto impegnarci per portare nelle strade della nostra città un tema di civiltà troppo spesso escluso dal dibattito politico ma di grande importanza per la vita di tante persone e per il quale il ricorso alla democrazia diretta non è solo auspicabile ma necessario avendo constatato, ancora una volta, l’inefficacia di quella rappresentativa. È per questo motivo che ci impegneremo ad organizzare, nel caso in cui il referendum sarà

indetto, un dibattito aperto tra le varie posizioni. Siamo convinti che il ruolo dei giovani, il nostro ruolo, debba essere di puntare i riflettori su battaglie che riteniamo giuste, mobilitarci, parlare, confrontarci con chi la pensa diversamente da noi, chiedere e rispondere a chi ha dubbi, ascoltare chi ha qualcosa da dire per creare un dibattito concreto tra la gente".