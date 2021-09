Raccordo e tangenziale, Mastella: «Grazie Anas per ripavimentazione e lavori» Il sindaco: «Anas ha agito nei tempi e per questo ringrazio gli ingegneri Montesano e Bifulco»

Un grazie da parte di Mastella all'Anas per il rifacimento della pavimentazione stradale nelle zone del raccordo : «Ringrazio l’ANAS, e in particolare gli ingegneri Nicola Montesano e Vincenzo Bifulco, per l’impegno profuso per rispettare i tempi previsti per l’ultimazione dei lavori di rifacimento delle pavimentazioni stradali lungo la rete stradale ANAS a servizio del capoluogo sannita. Lavori che, com’è noto, hanno riguardato in particolare il raccordo autostradale e la tangenziale cittadina».