Monopattini vietati nell'area Ztl del centro e velocità a 20 km/h Stretta del sindaco Mastella per hoverboard, segway e monowheel. Casco obbligatorio a qualsiasi età

Dopo le biciclette (muscolari ed elettriche), il sindaco Mastella vara la stretta per l'utilizzo dei monopattini elettrici nella città di Benevento. Un'ordinanza che inasprisce le norme per la sicurezza per la pubblica incolumità ed introduce anche il divieto di transito dei due ruote sempre più in voga anche a Benevento lungo il corso Garibaldi e tutti i vicoli dove vige la Ztl.

Il documento firmato dal sindaco Mastella prevede dunque “di estendere su tutto il territorio comunale di Benevento, l’obbligo di indossare idoneo casco protettivo, già vigente e obbligatorio per i minori di 18 anni, a tutti gli utenti, anche di maggiore età, di monopattini a propulsione prevalentemente elettrica di cui al comma 75 dell’art. 1 della Legge 160/2019, circolanti sulle strade di tutto il territorio del Comune di Benevento; di limitare la velocità dei mezzi a 20 Km/h su carreggiata; la interdizione alla circolazione nell’area ZTL del centro storico”.