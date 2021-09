Open day vaccini da lunedì a venerdì senza prenotazione per la prima dose Covid. Rush finale dell'Asl di Benevento da lunedì 6 settembre. Ecco dove potersi vaccinare

Da lunedì prossimo gli hub vaccinali saranno aperti dal lunedi al venerdi, dalle 9 alle 14. Ad annunciarlo è il direttore generale dell’Asl, Gennaro Volpe, che dichiara: “Invito nuovamente i cittadini che ancora non hanno aderito, a vaccinarsi! In particolare -continua Volpe- mi rivolgo ai giovani ed alle loro famiglie, affinchè senza indugi si rivolgano all’ hub più vicino per ottenere la vaccinazione e cominciare l’anno scolastico in sicurezza”.

Sebbene i dati di adesione alla campagna vaccinale siano ad oggi tra i più alti della Regione, con l’80% della popolazione vaccinabile che ha completato le dosi previste, la Asl continua senza sosta a perseguire una copertura vaccinale pressocchè totale della popolazione del Sannio.

Di seguito gli hub dell’Asl che saranno aperti da lunedì a venerdì, h. 9-14:

Benevento, ex Caserma Pepicelli; Montesarchio, via Vitulanese; Sant’Agata dei Goti, Ospedale Sant’Alfonso Maria Dè Liguori; San Giorgio del Sannio, Auditorium Cilindro Nero

Morcone, Area Fiera; Cerreto Sannita, ex P.O. Marie delle Grazie.