Al San Pio il corso teorico-pratico di Audiologia e Vestibologia L'iniziativa dal 6 all'8 settembre

Nell’ambito degli eventi formativi dell’Associazione Italiana Ospedaliera di Otorinolaringoiatria e del Cenacolo Italiano di Audiovestibologia, dal 6 all’8 settembre, presso l’area congressuale “Santa Maria delle Grazie” del Presidio Ospedaliero “G. Rummo” di Benevento, avrà luogo la X edizione del Corso teorico-pratico di Audiologia e Vestibologia “Gianni Modugno”, organizzato dalla U.O.S.D. di Audiologia e Foniatria, diretta dal Dott. Luigi Califano.

"Il Corso - precisano gli organizzatori - che si è imposto negli anni come una delle più importanti manifestazioni scientifiche italiane nel campo della Audiologia e Vestibologia, vedrà coinvolti come docenti alcuni dei maggiori specialisti italiani e stranieri del settore e partecipanti provenienti da tutta Italia. L’edizione di quest’anno, a testimonianza della risonanza anche internazionale conseguita negli anni dall’evento, aveva in verità registrato l’iscrizione di ben sette medici stranieri, cinque dei quali provenienti dal Sud America, la cui partecipazione è stata purtroppo impedita dalla norme restrittive imposte dalla pandemia. Il Corso si svolgerà con lezioni interattive nella prima giornata e con discussione ed approfondimento di numerosi casi clinici nel settore della Audiologia, Audiologia neonatale e Vestibologia nelle due giornate successive".