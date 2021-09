Test di Medicina a Benevento: 308 gli aspiranti medici sanniti Regolari tutte le procedure curate dall’Università del Sannio

Sono 308 gli aspiranti medici sanniti che oggi hanno preso parte all’esame per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria degli atenei statali. Il test organizzato a Benevento dall’Università del Sannio si è svolto presso la struttura sportiva del Palatedeschi.

Tutte le procedure si sono svolte regolarmente, normale e composto il flusso dei candidati per l’identificazione e l’entrata nella grande aula allestita per l’occasione. Quest’anno l’accesso prevedeva anche il possesso del green pass. I 100 minuti determinanti per il futuro dei candidati sono scattati puntuali alle ore 13. Alle ore 14.40 è terminata la prova.

“Anche quest’anno - ha dichiarato il rettore dell’Università del Sannio Gerardo Canfora – abbiamo messo in campo tutte le nostre forze per garantire serenità ai diplomati sanniti che svolgono una prova tanto importante e impegnativa. L’ateneo sannita ha chiara la sua missione a servizio del territorio e delle tante famiglie che investono risorse per i propri figli. Affrontare una selezione così dura a due passi da casa riduce lo stress, il dispendio economico e l’esposizione a rischi sanitari. A tutti loro l’augurio di realizzare i propri sogni e di mettere lo stesso impegno espresso oggi nelle prove future”.