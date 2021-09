Scuola, Viele (Cgil): "Avviare tavolo di confronto per il nuovo anno" “Nel Sannio bene l'adesione alla campagna vaccinale ma resta problema trasporti e distanziamento”

Distanziamento, tracciamento e trasporti. Sarebbero questi secondo i sindacati i temi centrali da affrontare nel Sannio in vista del nuovo anno scolastico. A ribadirlo Evelina Viele, segretario generale della Flp Cgil di Benevento che chiede l'istituzione di un tavolo di confronto ad ormai meno di quindici giorni dall'inizio delle lezioni: “Alla vigilia della riapertura non ci sono state interlocuzioni rispetto a problematiche che sono le medesime degli scorsi anni. Siamo all'inizio del terzo anno in pandemia, nonostante una copertura vaccinale soddisfacente nella nostra provincia, permangono però questioni relative ai protocolli ovvero distanziamento, tracciamento e trasporti”.

Bene, dunque, nella provincia sannita l'adesione del mondo scolastico alla campagna vaccinale: “Sia l'Asl sia gli operatori scolastici - commenta Viele - hanno compiuto un grande sforzo e sin dall'inizio si è potuti contare sulla copertura vaccinale di una grandissima platea di operatori scolastici e probabilmente anche di studenti”.

Resta inoltre secondo l'esponente della Cgil il problema delle dirigenze scolastiche: “Se si considera che il venti per cento delle scuole sannite si ritrova senza un dirigente titolare ma con reggente anche questo non aiuta la gestione dell'istituzione scolastica in un momento ancora di crisi”.

Di qui la richiesta di un incontro anche in vista della programmazione futura che riguarderà il mondo scolastico: “Chiederemo un incontro per verificare a che punto siamo con la soluzione delle problematiche che riguardano tutte le categorie interessate – conclude l'esponente del sindacato - e di essere coinvolti non nei processi decisionale, ma almeno di contribuire alla discussione e alla riflessione su quanto si può fare anche alla luce del Piano di ripresa e resilienza”.