Vaccini, si parte domani con gli Open day: ecco dove e quando Sei comuni coinvolti per cinque giorni

Sei comuni coinvolti per cinque giorni per consentire a quanti ancora non l'hanno fatto di effettuare la vaccinazione. Si parte domani a Benevento con gli Open day predisposti dall'Asl in tutti gli hub della provincia: dal capoluogo ai principali comuni del Sannio.

Un'iniziativa già sperimentata più volte nei mesi scorsi e che torna questa settimana proprio per consentire un ulteriore accelerazione alla campagna di immunizzazione che, ricordiamo, nel Sannio ha raggiunto 82 per cento di persone vaccinate con prime dose entro la fine del mese appena trascorso.

Intanto, come detto, da domani torna l'appuntamento con gli Open day che secondo quanto predisposto dall'azienda sanitaria di via Oderisio consentiranno di effettuare la vaccinazione anche senza prenotazione dalle 9 alle ore 14. A Benevento resta operativo l'hub presso l'ex Caserma Pepicelli al viale Atlantici, mentre nella provincia l'iniziativa si svolgerà nei centri dei comuni di Montesarchio, Morcone, Cerreto Sannita, San Giorgio del Sannio e Sant'Agata de' Goti.