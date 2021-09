Covid. Dati stabili al San Pio di Benevento Il report dell'azienda ospedaliera

Domenica stabile in ospedale sul fronte dell'emergenza covid. Restano nove i pazienti positivi in degenza al San Pio di Benevento, dove nelle ultime ventiquattro ore non si registrano nuovi ricoveri e nemmeno nuove dimissioni.

Si tratta di sei pazienti sanniti e tre residenti in altre province, di cui cinque ricoverati nel reparto di pneumologia sub-intensiva e quattro a malattie infettive.

Complessivamente dei 1133 pazienti accertati positivi, trattati da febbraio presso l'area covid dedicata, 867 sono residenti nella provincia di Benevento.