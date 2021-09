Sosta bus, la Fastconfsal: urge soluzione per il piazzale antistante la stazione D'Amelia: enormi difficoltà per gli autisti in quanto quasi sempre ci sono autovetture in sosta

In una nota il Segretario Generale Provinciale FastConfsal Vincenzo D'Amelia, chiede alle istituzione preposte di intervenire per redimere una ormai cronica questione relativa alle soste dei bus sostitutivi per i treni.

"E' di fatto consuetudine giornaliera - dichiara il sindacalista - che i bus sostitutivi per i treni per sostare nel piazzale sul lato antistante la Stazione Centrale trovino enormi difficoltà in quanto quasi sempre ci sono autovetture in sosta che intralciano e non poco e la manovra per la sosta e la stessa sosta, creando ingorghi e traffico nella già ristretta arteria stradale.

Con l'apertura delle scuole e quindi dell'aumento dei bus che si fermano o transitano ci sarà un ulteriore aggravamento della questione, dovuto anche all'aumento di viaggiatori in partenza e in arrivo alla stazione FS i cui familiari e congiunti sostano e in piazza e lungo la strada per l'attesa.

Eppure conclude D'amelia, nell'immediata vicinanza c'è ,abbandonato a se stesso, un enorme spazio dove, come in tutte le città' del mondo, potrebbe essere creato un terminal bus ( in passato oggetto di tanti proclami elettorali) di interscambio tra treni-bus urbani ed extraurbani visto anche la vicinanza con varie diramazioni autostradali.

Resta il fatto che urge intervenire con soluzioni mirate anche se solo temporaneamente quali per esempio, una su tante, il divieto di sosta escluso i bus nella piazza mentre per la sosta auto il vicino parcheggio di via Paolo Diacono.